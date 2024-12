Suspeito em morte de ex-ator mirim morre em confronto com polícia em Porto Seguro

Um dos suspeitos na morte do ex-ator mirim João Rebello, morreu em uma troca de tiros com a polícia nesta sexta-feira (20) em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. O fato ocorreu durante uma diligência em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro, quando policiais militares foram averiguar uma denúncia de tráfico de drogas.

O suspeito que morreu nesta sexta foi identificado como Anderson Nascimento Sena, o Danda. Segundo a Polícia Militar (PM-BA), Danda e outro comparsa, identificado como Kurin, foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Segundo a PM, eles eram líderes da organização criminosa em Arraial d’Ajuda e Trancoso.

João Rebello foi morto a tiros em Trancoso, após os atiradores o confundirem. Dias após o crime, a polícia identificou os três suspeitos de matar o ex-ator. Um deles se entregou na delegacia em 1º de novembro e os outros dois seguiam foragidos.

Ainda segundo informações, o suspeito morto nesta sexta já tinha mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. Com os suspeitos mortos nesta sexta, foram apreendidos: duas pistolas, 24 gramas de crack, 88 gramas de cocaína e 580 gramas de skank.