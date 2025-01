Suspeito morre em confronto com a PM em Eunápolis; granadas e drogas apreendidas

Um confronto entre policiais militares da Rondesp e suspeitos terminou com um homem morto e a apreensão de três granadas e cerca de 150 gramas de drogas, na noite de terça-feira (28), em Eunápolis. A morte ocorreu em meio a uma operação em que suspeitos conseguiram fugir.

Segundo informações do Radar News, parceiro do Bahia Notícias, a ação policial ocorreu no bairro Minas Gerais, após a polícia receber uma denúncia de que havia um grupo de criminosos ostentando armas e vendendo drogas no local.

Em meio a uma operação, houve troca de tiros e um dos suspeitos foi baleado. Apesar de ter sido socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os demais suspeitos conseguiram fugir por uma área de mata.

A polícia apreendeu com o suspeito morto um revólver, além das granadas e das drogas. A ocorrência foi registrada na delegacia de Eunápolis e a Polícia Civil investiga o caso.