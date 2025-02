Indivíduo atira contra policiais e acaba morto durante operação em Prado

Um confronto violento resultou na morte de um suspeito armado na noite deste sábado (08) em Prado, após uma ação policial da 88ª CIPM, em conjunto com as equipes da RONDESP e CIPE-MA.

A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima, indicando que um indivíduo estaria armado e ameaçando moradores na Rua José Gonçalves Lima, no bairro Cosme e Damião. No local, as guarnições identificaram Everaldo Santos de Trindade, que possuía as mesmas características relatadas.

Ao receber ordem de abordagem, o suspeito reagiu violentamente, sacando um revólver calibre .38 e efetuando dois disparos contra os policiais. Em resposta, a guarnição revidou os tiros, neutralizando a ameaça. O homem foi imediatamente socorrido e encaminhado à UPA local, mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia confirmou que o suspeito era integrante do Comando Vermelho, uma das facções criminosas mais perigosas do país. No local, foram apreendidos:

Revólver calibre .38 com seis munições (quatro intactas e duas deflagradas)

Balança de precisão

Drogas ilícitas

Coldre tático

Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Itamaraju, onde a ocorrência foi formalizada. O caso reforça a atuação intensa da polícia contra o crime organizado e a violência armada na região.