Suspeitos de atacar Conjunto Penal de Eunápolis são mortos em confronto com a Polícia

Três suspeitos de coparticipação no ataque ao Conjunto Penal de Eunápolis, na última quinta-feira (12), foram mortos em confronto com a Rondesp e a Polícia Civil no domingo (15). Os confrontos ocorreram em ações paralelas à busca pelos 16 fugitivos no presídio.

Nas mesmas ações, três suspeitos foram presos e foram apreendidas armas, um fuzil, drogas e dois veículos utilizados no ataque contra o Conjunto Penal. A Polícia estima ainda que outras cinco pessoas estariam envolvidas no resgate de presidiários do sistema penal. Informações do Radar News, parceiro do Bahia Notícias, as buscas pelos fugitivos seguem sem que nenhum suspeito tenha sido recapturado.

Além das buscas por terra, a Polícia Militar tem utilizado helicópteros para vasculhar o perímetro do presídio e outras regiões estratégicas do município.