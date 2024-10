Suspeitos de matar pessoas em situação de rua em Feira são identificados

Nos dias 4 e 5 de outubro, outras duas mortes foram registradas. Uma contra uma mulher que estava sentada em uma cadeira próximo ao terminal rodoviário, e a a outra contra uma outra mulher no centro de Feira de Santana.

No dia seguinte, dia 3 de outubro, a dupla atendeu a ordem e pegou um veículo Celta na região da rodoviária e foram até o bairro Baraúnas (relembre aqui), onde viram um homem em situação de rua deitado próximo a um depósito.

Segundo a apuração do site, a sequência de assassinatos começou com a morte de Diego dos Santos, 34 anos, que frequentava a região da rodoviária. A morte dele ocorreu na rampa de acesso da Estação Rodoviária, no último dia 2 de outubro.

Os suspeitos de matar pessoas em situação de rua em Feira de Santana nas últimas semanas foram identificados pela polícia. De acordo com o site Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias os crimes estariam interligados.

Os dois homens que supostamente agiram no primeiro assassinato e os demais envolvidos foram identificados pela polícia. O Acorda Cidade indica que após a morte de Diego, o chefe do tráfico de drogas na região da rodoviária ordenou que dois homens, de 37 e 42 anos, fossem à Praça da Matriz, Beco da energia ou bairro Baraúnas e matasse a primeira pessoa em situação de rua que virem pela frente, em represália à morte do rapaz.

Dois dos suspeitos na sequência de mortes foi morto durante uma troca de tiros na quarta-feira (9) e com eles a polícia apreendeu dois revólveres calibre 38. que vão passar por perícia para confirmar se são as mesmas armas usadas nos crimes do bairro de Baraúnas e da Praça da Matriz.

O motorista do Celta, utilizado para circular pela cidade durante os crimes, também foi identificado e levado para a delegacia, onde confessou os crimes e alegou que foi forçado a dirigir o carro, por ordem do chefe do tráfico da região da rodoviária. Ele permanece preso.