Suspeitos detidos em Arraial d’Ajuda: Moto roubada é recuperada pela Polícia

Neste sábado (25), em pleno distrito turístico de Arraial d’Ajuda, no município de Porto Seguro, a guarnição Pegasus 02 demonstrou eficiência ao frustrar uma tentativa de fuga envolvendo uma motocicleta com restrição de roubo/furto. Durante patrulhamento no Bairro Novo Arraial, os agentes identificaram dois ocupantes em atitude suspeita, que rapidamente tentaram evadir-se ao perceberem a aproximação policial.

A tentativa de fuga foi breve. Após a interceptação e abordagem, confirmou-se que o veículo era fruto de roubo. Sem justificativas plausíveis, os suspeitos foram imediatamente conduzidos à Delegacia Territorial de Porto Seguro, onde permanecem à disposição das autoridades para as medidas legais cabíveis.

Essa operação ressalta o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população, mas também evidencia a audácia de criminosos que insistem em desafiar a lei em uma das regiões mais movimentadas do litoral sul da Bahia. O caso levanta a preocupação sobre o aumento dos índices de roubo de veículos na área e reforça a necessidade de vigilância constante.

A sociedade aguarda, agora, um desfecho rigoroso para o caso, reafirmando que a impunidade não deve ter espaço em nossa comunidade.

Com informações do Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul (CPR-ES)