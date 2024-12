Suspeitos do assassinato de ex-ator mirim João Rebello são mortos em confronto com a PM

Dois indivíduos suspeitos de estarem ligados ao assassinato do ex-ator mirim João Rebello foram mortos em um confronto com a Polícia Militar na Bahia. Anderson Nascimento Sena, conhecido como “Danda”, foi atingido em Arraial d’Ajuda, quase dois meses após o crime. Durante uma operação de patrulha, homens armados abriram fogo contra os policiais, resultando na morte de Anderson e de outro homem, identificado como “Kuririn”.

De acordo com informações da PM, “Kuririn” era um dos líderes de uma organização criminosa e estava diretamente envolvido na morte de João Rebello. A ação policial resultou na apreensão de drogas, armas e munições. Um terceiro suspeito, identificado como Wallace Santos Oliveira, conhecido como WL, se apresentou à polícia, enquanto Felipe Souza Bruno, apelidado de Zingue, permanece foragido.

João Rebello foi encontrado morto no dia 24 de outubro, após ser baleado dentro de um veículo em Trancoso. Sua mãe, Maria Rebello, declarou que o filho foi “morto por engano”, pois os criminosos confundiram seu carro com o de outra pessoa. As investigações apontaram que João não tinha qualquer ligação com atividades ilícitas.

