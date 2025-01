Suspeitos fogem e abandonam drogas em Coroa Vermelha

Durante um patrulhamento de rotina da guarnição Pegasus 03 no distrito de Coroa Vermelha, o inesperado se transformou em alerta. Três indivíduos, em atitude suspeita, foram avistados e receberam ordem de parada. No entanto, ao invés de obedecerem, optaram pela fuga, abandonando no local pertences que levantaram ainda mais suspeitas.

No material apreendido, estavam um iPhone, 29 papelotes de substância análoga à maconha, 70 pedras de crack, 100 pinos de cocaína e uma porção de crack esfarelado. A cena, que parecia saída de um filme, culminou na apresentação de todo o material na Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália.

Agora, as autoridades iniciaram uma investigação minuciosa para identificar os fugitivos e desmontar o possível esquema criminoso por trás dos entorpecentes. A ação reforça o compromisso da segurança pública em manter as ruas protegidas, enquanto alerta para o crescimento de atividades ilícitas na região.

A população de Coroa Vermelha, acostumada à calmaria, acompanha o caso com preocupação.