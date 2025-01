Suspeitos foragidos enfrentam polícia e acabam mortos numa ação conjunta em Alcobaça

Na tarde deste domingo (26), uma operação integrada entre a RONDESP Extremo Sul e a 88ª CIPM culminou num intenso confronto armado no litoral de Alcobaça. A ação resultou na morte de dois suspeitos que estavam foragidos da Justiça e na apreensão de armamento.

As forças de segurança foram mobilizadas após denúncias anônimas apontarem que os indivíduos estariam escondidos na região. Segundo relatos, ao chegarem no local indicado, os militares foram recebidos por disparos, iniciando um confronto direto.

Os suspeitos, tentando escapar, buscaram refúgio num imóvel, onde um cerco policial foi montado. Durante o segundo confronto dentro da residência, um dos indivíduos foi encontrado ferido, ainda com sinais vitais, com uma arma ao seu lado. O segundo suspeito tentou se esconder em outra edificação, mas foi localizado e, após novo embate, também foi gravemente ferido.

Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal São Bernardo, mas não resistiram aos ferimentos. Na operação, as autoridades apreenderam uma pistola Taurus calibre .40 com munição intacta e um revólver Taurus calibre .32 com cinco munições, quatro deflagradas e uma falha.

Um dos homens foi identificado como Jerry Adriano de Jesus Santos, conhecido como “Boi”. A identidade do segundo suspeito ainda está sendo apurada.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Territorial de Alcobaça, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Esta operação evidencia a firme atuação das forças de segurança no combate ao crime organizado no Extremo Sul da Bahia, reafirmando o compromisso com a proteção da comunidade e o cumprimento da lei.