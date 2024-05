Suspeitos morrem em confronto CAEMA no município de Prado

Nas primeiras horas da noite deste sábado (11) de maio, dois homens suspeitos foram mortos durante uma ação policial da Cipe-Mata Atlântica (antiga CAEMA), no município de Prado.

De acordo com informações os Policiais Militares realizavam rondas ostensivas intensificadas no município, quando localizaram dois homens em atitude suspeita. Os indivíduos opuseram as ordens dos militares e disparos foram efetuados, sendo promovido o revide.

Durante a ação, os suspeitos saíram feridos e foram socorridos para Unidade de Pronto Atendimento de Prado (UPA 24horas), onde deram entrada para o atendimento, mas acabaram não resistindo e vindo a óbito na unidade médica.

Segundo os procedimentos a Polícia Civil foi notificada e uma guia de levantamento cadavérico autorizada.

Os corpos de Domenciano e Willian foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju. Onde serão submetidos a exames periciais.

O caso é investigado como morte em decorrência de oposição a intervenção policial.