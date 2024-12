Suspeitos presos pela morte de delator do PCC são soltos em menos de 24 horas

Dois dos três homens presos sob suspeita de envolvimento na morte de Vinícius Gritzbach foram liberados em menos de 24 horas. Gritzbach foi assassinado no dia 8 de novembro no Aeroporto de Guarulhos. Os irmãos Allan Pereira Soares e Marcos Henrique Soares Brito foram presos em flagrante na zona leste de São Paulo, acusados de posse de munição de fuzil. A prisão ocorreu após denúncias anônimas indicarem que o local onde estavam era usado para armazenar armas ligadas ao crime organizado. Contudo, durante a audiência de custódia realizada neste sábado (7), a Justiça relaxou a prisão por considerar o flagrante ilegal, conforme recomendação do Ministério Público.

O terceiro suspeito, Matheus Soares Brito, de 19 anos, segue detido e aguarda a decisão de sua audiência de custódia. Segundo a Polícia Civil, ele seria responsável por ajudar na fuga de um olheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) para o Estado do Rio de Janeiro.

A força-tarefa criada para investigar o caso informou que munições e celulares foram apreendidos durante as operações e serão submetidos à perícia. As autoridades mantêm as investigações sob sigilo, mas acreditam que cinco pessoas participaram diretamente do assassinato de Gritzbach: dois atiradores, um motorista, um olheiro no aeroporto e outro suspeito envolvido na fuga. O secretário-executivo de Segurança Pública, delegado Osvaldo Nico Gonçalves, defendeu o trabalho da polícia diante das críticas sobre possíveis precipitações. “Estamos dedicados a este caso há um mês. Nosso foco é dar uma resposta à sociedade e colocar os responsáveis atrás das grades”, afirmou.

Vinícius Gritzbach tinha ligação com o PCC e havia delatado integrantes da facção criminosa antes de ser assassinado. A Secretaria de Segurança Pública informou que as diligências continuarão para desmantelar os esquemas do grupo criminoso e esclarecer as circunstâncias do crime. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou a atuação da polícia nas redes sociais, mas a revogação do flagrante gerou questionamentos sobre a condução do caso.

