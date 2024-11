Suspensão de Memphis abre espaço para Romero voltar ao time titular do Corinthians

O Corinthians, que vem de uma sequência de cinco vitórias no Campeonato Brasileiro, se prepara para enfrentar o Vasco neste domingo (24), almejando mais um resultado positivo. A suspensão de Memphis Depay, que acumulou o terceiro cartão amarelo, abre a possibilidade para o retorno de Romero ao time titular. O paraguaio, que recentemente perdeu espaço na equipe, terá a oportunidade de se destacar e causar uma dúvida na mente do técnico Ramón Díaz.

WhatsApp

Além dele, os jogadores Félix Torres e José Martínez, que participaram das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, também estão disponíveis para a partida. A equipe corintiana já retomou os treinos, e a comissão técnica organizou uma atividade com bola para aprimorar o desempenho do grupo. Atualmente, o Corinthians ocupa a 9ª posição na tabela, somando 44 pontos, e está em busca de uma pontuação que possa garantir uma vaga na Libertadores do próximo ano.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira