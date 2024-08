Suspensão do X no Brasil impulsiona novas redes sociais

A suspensão da rede social X no Brasil, na última sexta-feira (30), terminada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, abriu espaço para novas plataformas como Blue Sky e Threads. Moraes estabeleceu uma multa diária de R$ 50 mil para quem continuar utilizando o X, o que tem gerado movimentações nas redes sociais.

O presidente Lula anunciou a utilização de outras plataformas de comunicação, destacando o crescimento de sua presença no Threads, onde já possui mais de dois milhões de seguidores, e 51 mil no Bluesky. Em suas declarações, Lula enfatizou que todos os cidadãos que investem no Brasil devem respeitar a legislação e a Constituição do país.

O prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Eduardo Paes, fez uma piada sobre a possível extinção do X, compartilhando links para seus perfis em outras redes sociais. Tabata Amaral, do PSB e também candidata à prefeitura de São Paulo, seguiu o exemplo e divulgou sua conta no Threads, que já conta com 246 mil seguidores.

A possibilidade de bloqueio do X se concretiza nesta sexta-feira (30), uma vez que a plataforma tinha até a noite de quinta-feira para indicar um representante no Brasil, conforme a ordem judicial. O X já anunciou que não atenderá a essa solicitação, o que pode resultar em uma decisão que suspenda a rede a qualquer momento.

Threads, que foi lançada em julho do ano passado, pertence ao grupo Meta e oferece uma experiência similar à do Twitter, permitindo que os usuários compartilhem comentários curtos. Os perfis podem ser configurados como públicos ou privados, e os usuários têm controle sobre quem pode interagir com suas postagens.

Por outro lado, o Bluesky, criado por Jack Dorsey, o fundador do Twitter, permite que os usuários publiquem mensagens de até 300 caracteres e compartilhem postagens de outros. A plataforma também oferece a opção de usar um endereço de domínio como identificador e possibilita a autoverificação dos usuários

