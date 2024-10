Sustentabilidade: Desembargadora do TJ-BA apresenta projeto inovador à Diretoria da AMB

Em visita à sede da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), na última quarta-feira (23), a desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), destacou o papel essencial da entidade e apresentou o projeto desenvolvido no Núcleo Socioambiental do TJBA, que lidera desde 2016.

Na 1ª Conferência Internacional para a Sustentabilidade no Sistema de Justiça, realizada hoje no Conselho de Justiça Federal (CJF), a magistrada também apresentou um dos principais projetos do TJBA: hortas comunitárias nas áreas do Tribunal. A iniciativa já produziu mais de duas toneladas de alimentos, doados para creches e instituições filantrópicas.

As cinco hortas estão localizadas no estacionamento superior do Tribunal, ocupando uma área de 3.000 m², onde são cultivados coentro, couve, alface, quiabo, jiló, mandioca, abóbora e banana. “Esse é um trabalho coletivo que busca melhorar a vida no planeta e a qualidade de vida dos servidores”, enfatizou a magistrada.