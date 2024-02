Suvaco da Asa agita o sábado de pré-carnaval em Brasília; vídeo

Ansiosos por uma folia, brasilienses aproveitaram o pré-carnaval deste sábado (3/2). O Bloco Suvaco da Asa reuniu cerca de 40 mil pessoas, segundo os organizadores do evento. A festa ocorreu no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), no Eixo Monumenal.

Assista ao vídeo:

A médica Mariana Roumillac, 25 anos, gostou do início da folia em fevereiro. “Foi um bom start (começo), bem cheio, pessoal animado”, comemorou. “Espero que os outros dias sejam ainda mais animados”.

Assim como Mariana, o jornalista Milton Guimarães, 27, declarou que estava “sedento de carnaval”. “Cheguei bem cedo, umas 16h10, e demorou um pouco para encher, mas por volta das 17h ficou massa”, afirmou.

De acordo com o diretor do Suvaco da Asa, Pablo Feitosa, 50, apesar de cheio, o bloco manteve a tranquilidade. “São 40 mil pessoas sem nenhuma ocorrência, sem incidentes”, destacou. “O Suvaco da Asa mostra que é um bloco para toda a família aproveitar”, celebrou.

foto carnaval4

Sedentos por carnaval, brasilienses antecipam a folia Arquivo pessoal

foto carnaval3

Suvaco da Asa é um dos blocos mais tradicionais do DF Arquivo pessoal

foto carnaval2

Organização estima 40 mil foliões Arquivo pessoal

foto carnaval

Carnaval terá 56 blocos e 1,5 milhão de foliões Arquivo pessoal

O Suvaco da Asa é um dos blocos de rua mais tradicionais do DF, e contou pela manhã com cerca de 5 mil pessoas para o bloco infantil Suvaquinho. Neste ano, também trouxe um bloco de inclusão, o Avencemos, focado para pessoas com deficiência (PCDs).

Além do Suvaco da Asa, foliões puderam se divertir no bloco Galo Cego, no Setor Bancário Sul, das 13h às 22h; e no Beco Elétrico, na Galeria dos Estados, que vai até a 1h deste domingo (4/2), com previsão de 3 mil pessoas.

Também no domingo, o Cafuçu do Cerrado fará evento no Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), das 15h às 22h, com previsão de público de 31 mil pessoas.

Blocos de rua De acordo com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do Distrito Federal, o Carnaval de Rua de Brasília deste ano terá 56 blocos. A previsão da Secec é de 1,5 milhão de foliões.

O chamamento público para o evento disponibiliza um total de R$ 6,3 milhões para os grupos carnavalescos. Haverá também desfile das escolas de samba em 2024. “A Secretaria de Cultura está em diálogo com as ligas das escolas de samba para tratar local e data”, informou a pasta.

No ano passado, o órgão divulgou o resultado do edital para a escolha da Organização da Sociedade Civil (OSC) que vai organizar o Carnaval de Rua de Brasília em 2024. A Amigos do Futuro foi definida como responsável pela folia. Os recursos disponibilizados pela secretaria serão geridos pela OSC para investir nas necessidades dos blocos.

Veja nomes, datas e locais dos blocos escolhidos:

Deficiente é a Mãe – 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Filhos da Ema – 13 de fevereiro de 2024 – Recanto das Emas Bloco Alafia – 10 de fevereiro de 2024 – Ceilândia Parece, mas não é – 9 de fevereiro de 2024 – Guará Trem das Cores – 3 de fevereiro de 2024 – Núcleo Bandeirante CarnaVitrola – 10 e 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Charretinha + Tropicão – 11 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto / Vila Planalto Bloco do Fundão – 11 de fevereiro de 2024 – Riacho Fundo Sem Eira Nem Beira – 11 de fevereiro de 2024 – Planaltina Gagá…Vião do Cruzeiro – 17 de fevereiro de 2024 – Cruzeiro Harmonia do Sampler – 11 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Araaxxta – 10 de fevereiro de 2024 – Candangolândia Calango Misturado – 10 de fevereiro de 2024 – Varjão DesMaiô – 11 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto CarnaFamília – 10 de fevereiro de 2024 – São Sebastião Batunkejé – 11 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto / Vila Telebrasília Vem Kem Quer – 13 de fevereiro de 2024 – Estrutural Mama Tá Difícil – 10 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Brincantes – 10 de fevereiro de 2024 – Gama Mvuka – 10 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Vai com as Profanas – 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Bloco Têtêrêtê – 10 a 13 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Pais e Filhos – 10 a 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Samba da Mulher Bonita – 11 de fevereiro de 2024 – Paranoá Saruê Perfumado – 11 e 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Seca Pimenteira – 10 e 11 de fevereiro de 2024 – Riacho Fundo Groove do Bem – 13 de fevereiro de 2024 – Taguatinga Bloco Sustentável do Patubatê – 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto CarnaRock – 10 e 11 de fevereiro de 2024 – Ceilândia Ventoinha de Canudo – 11 e 13 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Pega Ninguém – 13 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Carnaval Urgente – 9 e 10 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Beco Elétrico – 3 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Carnapati – 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Tesourinha – 11 e 13 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Vamos FullGil – 11 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Rebu – 10 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Bloco Baile da Piki – 10 de fevereiro de 2024 – Águas Claras Concentra Mais Não Sai – 10 e 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Na Batida do Morro – 10 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Aparelhinho – 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Mamãe Taguá – 10 de fevereiro de 2024 – Taguatinga Pacotão – 13 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Afro Àsé Dúdú – 12 de fevereiro de 2024 – Taguatinga Menino de Ceilândia – 11 de fevereiro de 2024 – Ceilândia Galo Cego – 3 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Bloco do Amor – 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Cafuçu do Cerrado – 4 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Divinas Tetas – 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Galinho de Brasília – 10 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Portadores da Alegria – 13 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Raparigueiros – 11 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Suvaco da Asa – 27 de janeiro de 2024 – Plano Piloto Baratona – 12 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Bloco das Montadas – 11 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto Bloco do Setor Carnavalesco Sul – 10 a 13 de fevereiro de 2024 – Plano Piloto