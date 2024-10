Suzana Metinoski: A Nutricionista que Revoluciona a Saúde com Tecnologia e Tratamentos Naturais

Há mais de duas décadas, Suzana Metinoski, conhecida como a “Nutricionista da Rua 13”, tem revolucionado a saúde de seus pacientes com uma abordagem que combina tecnologia de ponta e práticas naturais. Seu consultório, localizado na Rua 13 de Maio, em Curitiba, tornou-se um ponto de referência para aqueles que buscam tratamentos inovadores, eficazes e acessíveis.

Uma das principais ferramentas utilizadas por Suzana é a QUANTUN RESSONÂNCIA MAGNÉTICA de minerais, um scanner a laser que realiza um mapeamento detalhado das vitaminas e minerais do corpo, gerando relatórios estatísticos que permitem uma abordagem personalizada para cada paciente. “Com esse dispositivo, consigo identificar deficiências específicas e ajustar o tratamento de maneira precisa”, destaca Suzana.

Outro recurso de destaque em sua clínica é a BIOPHILIA TRACKER, um equipamento de reprogramação celular que utiliza ondas de frequência para proporcionar alívio de dores e tratar condições mais graves. “O alívio é imediato para muitos pacientes, e em casos iniciais, há grande potencial de cura”, explica.

Além disso, Suzana oferece a poltrona Cirrus, um dispositivo magnético que induz o relaxamento e complementa os tratamentos. “A poltrona Cirrus é parte importante do nosso protocolo de saúde, proporcionando conforto e potencializando os resultados”, afirma a nutricionista. Essa combinação de tecnologias permite que Suzana ofereça soluções eficazes, acessíveis e de alta qualidade, com foco no bem-estar integral de seus pacientes.

A expertise de Suzana se estende também à fitoterapia, com recomendações de plantas específicas para condições como alergias e cálculos renais. Ela adota uma visão completa da saúde, sempre buscando tratar a raiz dos problemas, não apenas seus sintomas. “No controle de peso, por exemplo, meu objetivo é ensinar o paciente a superar maus hábitos alimentares e viver de maneira equilibrada e saudável para o resto da vida”, pontua.

Apesar de sua base ser em Curitiba, Suzana amplia seu alcance com atendimentos periódicos em Joinville e Guarapuava, cidades onde atende quinzenalmente. Sua agenda, no entanto, é majoritariamente dedicada à capital paranaense, onde mantém uma clínica com atendimento de segunda a sexta-feira em horário comercial.

Com uma formação que inclui Nutrição e Biomedicina, além de pós-graduação em Fitoterapia e uma série de certificações em Medicina Natural, Suzana também compartilha seus conhecimentos através da escrita. Seu livro, “Prevenir é o Melhor Remédio”, traz dicas valiosas sobre saúde e bem-estar, consolidando sua atuação como referência no campo da prevenção de doenças. (Para quem busca entender mais sobre cuidados naturais e práticas preventivas, o livro de Suzana é uma leitura indispensável.)

Ao integrar ciência, natureza e tecnologia, Suzana Metinoski se destaca como uma das profissionais mais inovadoras e comprometidas com a saúde integral de seus pacientes. Sua clínica é um verdadeiro farol de esperança para aqueles que desejam transformar seus hábitos e conquistar uma vida mais saudável e equilibrada.

Saiba mais sobre o especialista: https://www.instagram.com/metinoskisuzana/?igsh=MTU2OXF0endqeHdoNQ%3D%3D

Youtube: https://www.youtube.com/@nutricionistaSuzanaMetinoski/playlists