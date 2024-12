Symone Morena comemora agenda de shows movimentada no fim do ano

Os fãs de arrocha e música romântica podem comemorar. Isso porque a cantora Symone Morena tá com a agenda movimenta e promete levar seu som para muitas regiões. A maratona de apresentações inicia nesta sexta-feira (20), nas cidades de Cajapió (MA) e (22/12) em Alcântara (MA), onde ela se apresenta nas praças públicas dos municípios.

Passado os festejos natalinos, Symone Morena segue destino a região de Mairi (BA), para comandar uma festa no dia 28 de dezembro. Na ocasião, a cantora integra a grade de atrações ao lado de Tayrone, Vitor Fernandes e a banda Lambasaia. Na noite da virada (31/12), Symone se apresenta em Camamu (BA). Essa será uma oportunidade de o público curtir os hits de sucesso, a exemplo de “Na Maldade”, “Teu Olhar” e “Nasci Pra Te Amar”, além das canções mais recentes, “Criança de 30”, “Uber Recaída” e Infiel Jamais”. No primeiro dia do ano 2025, 01 de janeiro, o público de Maraú (BA) receberá o agito da cantora que programa um show que promete não economizar em diversão.