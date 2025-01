Symone Morena grava novo CD com releituras e sucessos do momento, nesta quarta (08/01)

‘Symone Morena Pra Tomar Uma’, é o nome do projeto previsto a ser lançado no dia 15 de janeiro

Nesta quarta-feira (08/01), cantora Symone Morena dará início à gravação de seu mais novo projeto, o CD intitulado “Symone Morena Pra Tomar Uma”. O álbum promete ser um presente para os fãs, trazendo uma mistura de nostalgia e atualidade, com versões de clássicos atemporais e hits contemporâneos.

Entre as músicas escolhidas estão releituras marcantes de hits consagrados, a exemplo de “Morango do Nordeste”, sucesso de Lairton e Seus Teclados, e “Cúmbia do Amor”, da icônica banda Calypso. Além disso, o CD contará com sucessos atuais como “Dia 1”, interpretado por Hugo Henrique e Murilo Huff.

E os fãs da cantora podem celebrar a brevidade no lançamento: a previsão é que no dia 15 de janeiro, o CD já esteja disponível em todas as plataformas de streamings, marcando mais um capítulo importante na trajetória solo de Symone Morena. Reconhecida por sua potência vocal e presença de palco cativante, Symone vem conquistando o público com seu estilo musical único, que combina influências vibrantes do forró e da Música Popular Brasileira (MPB).

Este novo projeto dará continuidade ao sucesso da primeira parte do último audiovisual da cantora, o ‘Bar da Morena’, lançado no final de 2024, que já havia consolidado o talento da artista no cenário musical. Agora, “Symone Morena Pra Tomar Uma” promete encantar os fãs e reafirmar a força da cantora como uma das grandes vozes da música nacional.