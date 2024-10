Tabata adota modo “metralhadora” e ataca todos os rivais em debate

São Paulo — Tabata Amaral, candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, aproveita o debate promovido na noite desta quinta-feira (3/10) pela TV Globo para atacar os adversários na disputa. A deputada, que aparece em quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto, criticou todos os oponentes que teve a chance de interagir no encontro.

No início do terceiro bloco, ela criticou Guilherme Boulos (PSol) por posições que classificou como divergentes em relação a opinião do partido dele em relação a diversos temas, perguntando se quem vai governar São Paulo “é o Boulos dos marqueteiros ou o Boulos do PSol”.

Ela encerrou o raciocínio se dizendo a única candidata capaz de dialogar tanto com partidos de esquerda quanto com de direita.

Antes, Tabata já havia criticado o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) sobre os diversos problemas da cidade e a lentidão da atual gestão em resolvê-los, citando especialmente saúde e transporte.

A deputada federal também atacou Pablo Marçal (PRTB) dizendo que o influenciador apresentou poucas propostas na campanha. Ela não fez perguntas nem recebeu questionamentos do tucano José Luiz Datena.

O debate da Globo é o 11º e último encontro entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo antes do primeiro turno, que ocorre no domingo (6/10). Participam Guilherme Boulos (PSol), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3/10), Boulos (26%), Marçal (24%) e Nunes (24%) estão tecnicamente empatados na liderança. Tabata aparece em quarto, com 11%, seguida por Datena, com 4%, e Marina Helena (Novo), com 2%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.