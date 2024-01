Tabata Amaral lança pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e diz que ‘polarização não deixa ônibus mais rápido’

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) lançou sua pré-campanha para a Prefeitura de São Paulo, anunciando que, se for eleita, terá apoio tanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O evento ocorreu na zona sul da cidade, onde Tabata iniciou sua trajetória — sua família é da Villa Missionária, bairro pobre da região. A corrida eleitoral na capital paulista indica uma polarização entre Lula, aliado de Guilherme Boulos (PSOL-SP), e Jair Bolsonaro, que apoia o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB). Ligada ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Tabata destaca a importância das alianças durante a administração, ressaltando que “polarização não tapa buraco nem deixa o ônibus mais rápido”. A pré-candidata escolheu a zona sul para o lançamento, enfatizando desigualdades entre áreas nobres e periferias em seu discurso. Ela reforçou a importância de governar com apoio de líderes políticos e destacou suas prioridades em educação, mobilidade urbana e segurança pública.

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), projetou que a zona sul será central na eleição. Convidado para ser vice na chapa, o apresentador José Luiz Datena (PSB) participou do evento. Ele revelou que recebeu convites para integrar a chapa de Boulos. “Não teria problema em ser vice dele, mas, entre os dois, eu acho a Tabata mais preparada para dirigir São Paulo”, disse. A estratégia inicial é abocanhar os votos de centro e tornar a deputada mais conhecida. Tabata Amaral destacou ainda sua visão para a Cracolândia, enfatizando a necessidade de envolver governo federal e estadual para abordar questões de segurança e saúde pública. Nas próximas semanas, a candidata anunciará sua equipe de especialistas e grupos de trabalho para desenvolver o programa de governo.

*Com informações do Estadão Conteúdo