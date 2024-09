Taguatinga: veja momento em que bandido saca arma e assalta padaria

PCDF/Divulgação

1 de 1 Polícia procura autor de assalto a mão armada em padaria do DF – Foto: PCDF/DivulgaçãoA Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está à procura de um homem que assaltou uma padaria de Taguatinga por volta das 22h desse domingo (22/9). O criminoso roubou o caixa do comércio com emprego de arma de fogo e não foi identificado até o momento.

Responsável pelas investigações, a 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) divulgou imagens do roubo e do suspeito. O homem chegou até o local de bicicleta e, depois de abordar o funcionário do caixa com um revólver, levou cerca de R$ 400 do estabelecimento.

“Como ele saiu de bicicleta, acreditamos que seja morador de Taguatinga. Porém, até o momento, não conseguimos indentificá-lo”, conta o delegado da 17ª DP, Thiago Boeing.

A PCDF solicita a colaboração da população para identificação do ladrão por meio do Disque-Denúncia (197), com ligação gratuita de qualquer lugar do DF e sigilo absoluto.

