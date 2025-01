Taís Araújo defende o uso de calcinha bege

(FOLHAPRESS) – Taís Araújo, protagonista do remake de “Vale Tudo”, que estreia em março na Globo, defendeu o uso de calcinha bege em um vídeo bem-humorado publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (27). Ela contou que usa a peça íntima todos os dias e logo questionou: “Por que as pessoas odeiam calcinha bege? Qual o problema?”

A atriz, 46, desabafou depois de descobrir que sua loja preferida de roupas íntimas vai parar de fabricar o modelo. “A loja onde eu compro falou assim: ‘Vamos parar de fabricar as calcinhas beges’. Aí eu falei: ‘Cara, eu só uso essas calcinhas todo dia, vou comprar todas do estoque que tem para eu não ficar desassistida de calcinha na vida.'”

No vídeo, Taís explicou que usa um modelo que, além de ser bege, é de cintura alta e se parece com um short: “E aí eu posso usar roupa justa, posso usar tudo, que ela não marca. Estou protegidinha,” destacou.

A atriz ainda afirmou que sua escolha de calcinha não influencia em nada no relacionamento com o marido, Lázaro Ramos: “Amor, são quase 20 anos, se o cara me largar por causa de uma calcinha bege, f*. Não é a calcinha que vai determinar se o cara vai ficar comigo ou não, gente.”

Por fim, Taís disse que era do time “calcinha bege e grande” e não demorou muito para que outras famosas comentassem na postagem. “Eu também uso,” disse a atriz Paolla Oliveira. “Eu sou super do seu time,” afirmou a apresentadora Rita Batista. “São as melhores,” destacou Cacau Protásio, e Maria Rita opinou: “Quem não usa calcinha bege -e grande- está vivendo errado!!!!”

