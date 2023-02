Taís Araújo desabafa sobre papel frustrado na Globo

No Pod Pah, Taís Araújo revelou que existem papéis que vão “sumindo” durante novelas da Globo, e afirmou que já viveu isso 10/02/2023 9:02, atualizado 10/02/2023 9:02

Reprodução/Instagram

Taís Araújo é uma das maiores estrelas da atual geração da Globo. Em meio às mudanças da emissora, que dispensou vários artistas, a musa continua entre os contratados exclusivos da casa.

O marido, Lázaro Ramos, não faz mais parte do grupo. No ano passado, assim como outros colegas, ele rompeu o vínculo com a platinada e decidiu seguir a carreira longe das regras da família Marinho.

