Taís Araújo e Lázaro Ramos curtem show de Léo Santana no Afropunk

O show do cantor Léo Santana no festival Afropunk, no último sábado (9), empolgou um dos casais mais famosos do país. Presentes em frente ao palco montado no Parque de Exposições de Salvador, Taís Araújo e Lázaro Ramos curtiram e dançaram os maiores hits do cantor.

Em suas redes sociais, o casal compartilhou registros do momento de lazer. Antes da apresentação, Lázaro e Taís aproveitaram para encontrar com Léo Santana em seu camarim. Outros artistas que curtiram o show, como a cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes, a atriz Gabriela Loran e o coreógrafo Zebrinha.