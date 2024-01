Tanqueiros de MG ameaçam com paralisação contra IPVA

O Palácio do Planalto recebeu alertas sobre ameaça de paralisação de transportadores de combustíveis (tanqueiros) em Minas Gerais, em protesto contra a decisão do governo de Romeu Zema de antecipar a cobrança do IPVA para janeiro. A resolução 5.737, fixando o início da cobrança do imposto para o primeiro mês de 2024, foi publicada no dia 04 de dezembro. Vários setores reclamaram e a Fecomércio chegou a enviar ofício pedindo o adiamento para março. A tentativa de mobilização é do Sinditanque/MG. Também circula em redes sociais convocação para uma paralisação nacional de caminhoneiros no próximo dia 14, mas não há indícios de articulação formal da categoria. Antes do 8 de janeiro, também ocorreram convocações similares, mas nenhuma teve adesão.