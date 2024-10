Tapa-buraco na BR-116 provoca lentidão entre Serrinha e Feira de Santana hoje

Viagem pela BR-116 entre Serrinha e Santa Bárbara está prejudicada por obras. Buracos na pista e operações de tapa-buraco causam lentidão e longas filas, dificultando a vida dos motoristas, nesta terça-feira (22) que alegam enfrentar lentidão.

Em entrevista ao Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, motoristas denunciaram que estão sendo obrigados a utilizar o acostamento como via principal, em ambos os sentidos da rodovia, devido às condições precárias do asfalto. Essa prática irregular coloca em risco a segurança de todos os usuários da via.

“Como diz o ditado, nada que esteja ruim, que não possa piorar. O trânsito estava devagar, quase parando, pra piorar um caminhão parou, outro que seguia não conseguiu parar e bateu no fundo, a situação complicou mais ainda. A PRF [Polícia Rodoviária Federal] está chegando aqui agora [12h]”, disse Roberto.

Portanto, os motoristas que estão em cidades do território do sisal e pretendem chegar a Feira de Santana ou Salvador, a melhor opção é Conceição do Coité sentido Riachão, Tanquinho, Posto Trevo, BR 116, deixando para trás o trecho congestionado.