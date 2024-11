Tarantino critica remakes e afirma que prefere novas narrativas a adaptações

Quentin Tarantino compartilhou suas opiniões sobre a nova adaptação de “Duna: Parte 2” durante uma conversa no The Bret Easton Ellis Podcast. O cineasta revelou que já assistiu ao filme original várias vezes e não sente a necessidade de revisitar a narrativa, a qual considera uma sequência de remakes. “Não preciso ver aquela história de novo. É um remake atrás de outro remake. As pessoas perguntam: você assistiu Duna? Você assistiu Ripley? Você assistiu Shógun? E eu respondo: não, não, não, não”, disse o diretor.

WhatsApp

Além de Duna, Tarantino também comentou sobre a série “Shógun”, que assistiu na década de 1980. “Eu assisti Shógun nos anos 1980. Assisti todas as 13 horas. Estou satisfeito. Não preciso ver aquela história de novo, e não me importo sobre como a fazem. Não me importo se me puserem no Japão antigo por uma máquina do tempo. Não me importo, já vi a história.” Duna, obra de Frank Herbert lançada em 1965, já foi adaptada para o cinema em 1984 e novamente em 2021. Tarantino é conhecido por filmes como “Pulp Fiction” e “Kill Bill”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias