Tarciana Medeiros é reconhecia como a 18ª mulher mais poderosa do mundo segundo Forbes

Tarciana Medeiros, que ocupa a presidência do Banco do Brasil, foi reconhecida pela revista Forbes como a 18ª mulher mais poderosa do mundo, sendo a única representante brasileira na lista. A executiva é uma forte defensora de iniciativas voltadas para a sustentabilidade e, em 2023, teve a oportunidade de discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde enfatizou a necessidade de aumentar o financiamento para negócios que promovem práticas sustentáveis. Recentemente, Tarciana anunciou uma colaboração entre o Banco do Brasil e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o objetivo de investir US$ 250 milhões em projetos de energia renovável e infraestrutura sustentável. Em sua declaração sobre a inclusão na lista da Forbes, ela expressou sua satisfação e honra, ressaltando que esse reconhecimento é um reflexo do trabalho em equipe, pertencendo a todos os colaboradores e parceiros do banco.

Além de Tarciana, outra brasileira que se destacou foi Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, que foi mencionada na lista do Financial Times como uma das 25 mulheres mais influentes do mundo. A lista da Forbes, que destaca mulheres em posições de liderança, é encabeçada por figuras como Ursula von der Leyen, Christine Lagarde e Giorgia Meloni, evidenciando a presença feminina em esferas de poder global. O reconhecimento de Tarciana Medeiros e Cristina Junqueira reflete a crescente influência das mulheres no cenário empresarial e político, especialmente em um momento em que a sustentabilidade e a inovação são temas centrais nas agendas globais.

