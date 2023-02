Tarcísio anuncia repasse de R$ 5,4 milhões para obras em locais afetados pelas chuvas em Araraquara

Nesta terça-feira, 31, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) esteve em Araraquara, onde anunciou um repasse de mais R$ 5,4 milhões para o início das obras de reconstrução de locais afetados pelas fortes chuvas recentes na cidade. Do total, R$ 4,8 milhões serão usados para a construção de galerias de águas pluviais no córrego Ribeirão das Cruzes e R$ 680 mil para a construção de um muro de contenção no Parque São Paulo. Ainda no oeste paulista, o governador entregou quatro pontes na cidade de Presidente Prudente. Tarcísio comemorou a conclusão das obras e disse que a região aguardava essa entrega havia mais de 50 anos. As obras somam um investimento de R$ 2,4 milhões e foram construídas pela Defesa Civil Estadual nos municípios de Presidente Prudente, Bilac, Taciba e Alfredo Marcondes.

“Estamos hoje em uma entrega singela, quatro pontes. Locais que foram prejudicados com fortes chuvas e algumas aspirações de muito tempo (…) A gente fica muito feliz de estar resolvendo um problema que é de conexão, dando conectividade e fluidez. As chuvas nos preocupam muito. Esta semana a gente deu início no ano letivo. Sabemos da necessidade de fazer manutenção de estradas rurais e pontes para não prejudicar os que moram nas áreas rurais e que precisam se deslocar por essas estradas e precisam passar por essas pontes com segurança”, declarou o governador.

