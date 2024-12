Tarcísio bate martelo e vai reajustar tarifa do metrô; na capital, Nunes deve anunciar valor no dia 28

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu reajustar o valor da passagem de metrô para 2025. Apesar de ainda não anunciada publicamente, a informação já é dada como certa nos bastidores. A expectativa é que a nova tarifa seja reajustada abaixo da inflação, mas estudos da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) ainda vão confirmar o montante. Atualmente, a passagem custa R$ 5,00.

O valor atual vale desde o início do ano. Em 2023, era R$ 4,40 — valor que foi mantido nos ônibus da capital pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, causando uma rusga com o governador na época. Tradicionalmente, em São Paulo, as tarifas de ônibus e metrô eram reajustadas em conjunto pela prefeitura e Estado, mas o ciclo foi quebrado em 2024. Tarcísio argumentou, na época, que a saúde financeira da capital era diferente.

Na cidade de São Paulo, em 2025, o cenário também deve mudar. Congelada em R$ 4,40 desde 2020, época da pandemia, a passagem de ônibus pode ficar mais cara. Nunes já sinalizou que a mudança pode ocorrer, mas garante, também, que o aumento não será real e ficará abaixo da inflação se ocorrer.

Segundo a prefeitura, a inflação acumulada entre 2020 e 2024 fica entre 32,26% (IPCA) e 33,89% (IPC FILE), o que daria valores entre R$ 5,82 e R$ 5,89 – e a gestão municipal garante que qualquer eventual reajuste não atingirá esse valor. A expectativa é que o anúncio seja feito entre os dias 27 e 28 de dezembro, depois de concluídos estudos da Secretaria de Transportes.