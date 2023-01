Tarcísio cancela reunião com prefeitos de SP e vai a encontro com Lula

Governador também comparecerá a uma reunião com representantes dos poderes do Estado na tarde desta segunda-feira, 9

SUAMY BEYDOUN/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF – AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Tarcísio de Freitas confirmou presença em reunião com Lula em Brasília



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que irá à reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto, em Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do governador ao site da Jovem Pan. Pela manhã, a assessoria informou que a presença de Tarcísio não estava prevista devido a um encontro com prefeitos de cidades paulistas afetadas pelas chuvas, mas cancelou a agenda e optou por ir ao encontro com o presidente. Ainda de acordo com a assessoria, ele se reunirá com representantes do TRF (Tribunal Regional Federal), do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Ministério Público do Estado de SP e da Procuradoria-Geral do Estado no Palácio dos Bandeirantes, na tarde desta segunda-feira, 9. O encontro está previsto para acontecer no fim da tarde desta segunda-feira, 9, às 18 horas. Lula convocou um reunião com os 27 governadores em Brasília após manifestantes contrário ao resultado das eleições invadirem o Congresso Nacional na tarde de domingo, 8. Ele repudiou a invasão no Congresso, dizendo que não irá admitir episódios semelhantes no Estado. “Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, apontando direções. Manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em São Paulo”, escreveu Tarcísio. Também neste domingo, manifestantes bloquearam parcialmente a Avenida 23 de Maio, uma das mais movimentadas da capital.