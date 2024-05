Tarcísio cita a Bíblia e pede oração pelo Brasil na Marcha para Jesus

O governador de São Paulo disse que os políticos “também vacilam na fé” e foi elogiado pelo líder do evento: “Melhor que muito pastor”

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (foto), disse que às vezes os dirigentes políticos (se incluiu) se sentem incapazes de cumprir suas tarefeas PODER360 30.mai.2024 (quinta-feira) – 19h37



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um discurso nesta 5ª feira (30.mai), durante a Marcha Para Jesus, realizada na capital paulista. Além de citar algumas passagens da Bíblia, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) pediu a oração dos fiéis pelo Brasil. “Melhor que muito pastor”, disse Estevam Hernandes, organizador da Marcha no Brasil, depois do discurso do governador.

Tarcísio participou do evento ao lado do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e de outros políticos, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o advogado-geral da União, Jorge Messias (enviado por Lula para representá-lo), e o deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente do Republicanos.

“Todos nós, dirigentes políticos, às vezes a gente se sente incapaz de cumprir nossas tarefas, a gente também vacila na fé. Aí a gente tem que se lembrar que Deus é contigo”, afirmou o governador.

Assista ao discurso:

Marcha para Jesus A Marcha para Jesus está na 32ª edição neste ano. Os organizadores do evento dizem que é o maior evento já realizado até o momento, com cerca de 2 milhões de pessoas esperadas para percorrer 3,5 km pelas ruas de São Paulo.

A caminhada perpassa a zona norte da cidade, saindo do Metrô Luz e seguindo em direção à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, próximo ao Campo de Marte.

Dentre os fiéis que participam do evento, alguns seguraram bandeiras de Israel e fizeram manifestações de apoio à nação na ofensiva na Faixa de Gaza que já matou mais de 36.000 palestinos e ao menos 1.139 israelenses, segundo dados da Al Jazeera.

