Tarcísio de Freitas cancela compromissos no Espírito Santo e volta para SP após queda de avião em Vinhedo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) cancelou compromissos no Espírito Santo e informou que está retornando para São Paulo em decorrência da queda de um avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Além do governador, que acompanhará as equipes de trabalho, também está retornando o secretário da Casa Militar, que coordena a Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira. Os dois participavam de reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Pedra Azul, região serrana do Estado capixaba.

No X, Tarcísio declarou que o Governo de São Paulo irá vai prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias. “Minha solidariedade a todas as vítimas e afetados por essa tragédia”, postou. O avião, que saiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira (9), com 62 pessoas a bordo. Imagens gravadas por moradores mostram fogo após a queda.

Equipes do Corpo de Bombeiros, @PMESP e @defesacivilsp já estão no local da queda do voo 2283- avião PS – VPB, da VOEPASS Linhas Aéreas, ocorrido no início da tarde em Vinhedo. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 9, 2024

