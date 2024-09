Tarcísio de Freitas defende privatização da Sabesp para evitar déficit

O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, manifestou seu apoio à privatização da Sabesp, argumentando que essa medida é crucial para a proteção da companhia diante de desafios futuros. Ele ressaltou que a privatização se faz necessária para que a Sabesp não perca licitações em municípios, uma vez que a empresa pública teria dificuldades em competir com o setor privado. Freitas alertou que a perda de mercados importantes poderia levar a Sabesp a uma situação de déficit em um curto espaço de tempo. Ele também observou que os planos de negócios da companhia e das prefeituras não estavam alinhados, e que a privatização poderia ajudar a harmonizar esses diferentes instrumentos de planejamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governador detalhou que a política de distribuição de dividendos da Sabesp está atrelada ao investimento na universalização do tratamento de água e esgoto. Essa estratégia visa evitar o acúmulo de dívidas, semelhante ao que ocorreu com a empresa britânica Thames Water, que enfrentou sérios problemas financeiros.Em relação às tarifas, Tarcísio de Freitas assegurou que não haverá um aumento significativo.

Ele explicou que foram implementadas medidas para manter os preços sob controle, incluindo ajustes regulatórios e a destinação de parte do valor obtido com a venda da companhia. O governador afirmou que, para evitar o aumento das tarifas, o dividendo poderia ser reduzido, beneficiando assim os cidadãos com tarifas mais acessíveis.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller