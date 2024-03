Tarcísio de Freitas deve assinar com PL até junho

A filiação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao Partido Liberal (PL), está próxima de acontecer. Segundo apurações do repórter da Jovem Pan, Bruno Pinheiro, o carioca deve assinar o com o partido até junho. Como mostrou a reportagem da Jovem Pan, o presidente nacional do Republicanos – atual partido de Tarcísio -, admitiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “está pressionando” para ter o governador nas fileiras do PL. Apesar do deputado federal Marcos Pereira (SP) acreditar que não há motivos para que ele deixei o Republicanos, o governador de São Paulo deu nesta terça-feira, os primeiro sinais de que pode deixar o partido.

Com convites de Bolsonaro para que ele integre o PL, o governador afirmou que todos os pedidos do padrinho político “tocam lá no fundo do meu coração”. No entanto, disse, não tem nenhum movimento a ser feito “neste momento”. A estratégia do PL de trazer Tarcísio para o partido já vira as eleições de 2026, seja para reeleição em São Paulo ou para uma possível canditadura à presidência, algo defendido por parte do PL visto que Jair Bolsonaro esta inelegível até 2030. Ele até já teriam traçado uma chapa, a qual consideram como a melhor aposta, sendo ela: Tarcísio e Tereza Cristina.

Mais do que pensar no que pode acontecer daqui quatro anos, o partido já tem se movimentado e traçado estratégia para as eleições municipais de 2024, marcadas para serem realizadas em outubro. O PL tem altas especitativas para esse no estado do Rio de Janeiro. Eles predente, elegem ao menos 30 prefeitos.