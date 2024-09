Tarcísio de Freitas inaugura novo centro de transplantes de medula óssea em São Paulo

Nova estrutura do Icesp vai ampliar o número de transplantes realizados pelo Estado e a quantidade de novos leitos de internação do Instituto

Atualmente, trata-se do maior parceiro da Secretaria de Saúde do governo estadual



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), inaugurou o Centro de Transplantes de Medula Óssea do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) na capital paulista, nesta quinta-feira (5). Atualmente, trata-se do maior parceiro da Secretaria de Saúde do governo estadual. Com investimento de R$7,5 milhões para a iniciativa. Localizada no complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), a nova estrutura vai ampliar o número de transplantes realizados pelo Estado e a quantidade de novos leitos de internação do Icesp. Serão 20 novos leitos, sendo 12 destinados a procedimentos de internação e 8 para procedimentos de transplante. No total, são 264 leitos desde o início dessa parceria.

Após se emocionar ao relembrar de amigos que faleceram em decorrência de câncer, o governador defendeu a iniciativa Tabela SUS Paulista, que consiste no complemento no valor recebido pelos hospitais públicos pelo Ministério da Saúde. Ele acredita que deve-se fortalecer os hospitais que já existem, e não apenas construir novos hospitais. “Estamos remunerando 5 a 7 vezes mais que o Sistema Único de Saúde (SUS) remunerava”, afirmou. Também estavam presentes o secretário da Saúde do Estado, Eleuses Paiva (PSD), e o deputado estadual, pastor Oséias de Madureira (PSD), que é vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Paiva afirmou que acredita a saúde não deve ser uma política de governo, e sim de Estado. No entanto, enalteceu a sua gestão e o governador. “Enquanto era ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro, ele era conhecido como ‘Tarcisião do Asfalto’ Que agora seja conhecido como ‘Tarcisião da Saúde’”, disse. Durante o evento, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi representado pela secretária-executiva da Saúde da cidade, Priscilla Perdicaris, pois a legislação eleitoral proíbe gestores públicos que estão buscando se reeleger de participarem de inaugurações.

