Tarcísio de Freitas sanciona construção de túnel submarino entre Santos e Guarujá

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), autorizou a construção do primeiro túnel submarino da América Latina, que conectará as cidades de Santos e Guarujá, situadas no litoral paulista. A oficialização do projeto ocorreu com a publicação do decreto no Diário Oficial. Este ambicioso empreendimento, que conta com 86% de financiamento público e uma contribuição privada para o restante, foi aprovado pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no início de outubro. O investimento total para a construção do túnel está estimado em R$ 6 bilhões, com recursos provenientes de fontes estaduais, federais e do setor privado.

O projeto do túnel prevê uma extensão total de 1,5 km, dos quais 870 metros serão submersos. A estrutura foi cuidadosamente planejada para acomodar veículos, transporte público, uma ciclofaixa e um espaço dedicado a pedestres. Segundo informações do governo, a construção do túnel deverá gerar aproximadamente 9.000 empregos diretos e indiretos, contribuindo significativamente para a economia local. Em breve, o novo traçado do túnel será apresentado aos moradores das cidades envolvidas, embora ainda não haja uma data definida para essa apresentação.

O processo de seleção para a parceria público-privada (PPP) que será responsável pela execução da obra está previsto para ser iniciado no segundo trimestre de 2025, com o leilão programado para o segundo semestre do mesmo ano. Esta ação envolverá a colaboração de diversos órgãos e agências de transporte, garantindo que todas as etapas sejam realizadas com eficiência e segurança. A expectativa é que a construção do túnel traga melhorias significativas para a mobilidade urbana na região, facilitando o deslocamento entre as duas cidades litorâneas e promovendo um desenvolvimento sustentável.

*Com informações de Soraya Lauand