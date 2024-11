Tarcisio do Acordeon confirma segundo ano do bloco do piseiro no Carnaval de Salvador

Correr atrás do trio elétrico em 2025 será em um passinho menos acelerado e mais pisado. O cantor Tarcisio do Acordeon confirmou ao Bahia Notícias a segunda edição do Bloco do Piseiro no Carnaval de Salvador nos bastidores da gravação do DVD de Thiago Aquino, ‘Hoje é dia de Favela’, em Paraisópolis, São Paulo.

O projeto, que estreou neste ano com desfile no circuito Dodô (Barra-Ondina), com João Gomes e Vitor Fernandes, irá repetir a dose no mesmo trajeto, porém, não se sabe se será com as mesmas atrações.

“Vai ter sim, esse ano tem o trio do Piseiro de novo, no circuito Barra-Ondina. A gente também participa do Camarote Brahma em Salvador, e em 2025 tem o trio do piseiro também em São Paulo, que, com fé em Deus, vai virar uma tradição” afirma.

Para Tarcísio, participar do Carnaval de Salvador foi um grande desafio. O artista, que está longe do ritmo mais tocado na festa, conta que fez algumas adaptações, mas não quis perder a essência nem o elemento que carrega no nome artístico e fez ele ser o que é hoje: