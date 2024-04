Tarcísio é o governador com mais engajamento nas redes sociais

Governador de São Paulo (Republicanos) tem 10,3 milhões de interações a mais do que o 2º colocado, o governador Helder Barbalho (MDB-PA)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (foto), também é o líder estadual com maior número de seguidores no X, Instagram e Facebook Reprodução/Instagram – 13.nov.2022

Bárbara Pinheiro 7.abr.2024 (domingo) – 8h00



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o líder estadual com o maior engajamento nas redes sociais. Os dados da Bites, empresa de análise de dados que extrai, cruza e interpreta informações disponíveis na internet, são referentes às plataformas Instagram, X (ex-Twitter) e Facebook durante o período de 1º de janeiro até 3 de abril de 2024.

Em análise de engajamento –interações de uma conta–, Tarcísio tem 10,3 milhões de interações a mais do que o 2º colocado no ranking, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Em número de seguidores, o chefe do Executivo de São Paulo também lidera, seguido do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

No entanto, ao analisar a taxa de engajamento por seguidores, ou seja, número de engajamento dividido pelo número de seguidores de um perfil, Tarcísio fica em 12º lugar, e Clécio Luís (Solidariedade), governador do Amapá, assume a 1ª oposição. Uma taxa menor de engajamento é comum em perfis com um número muito alto de seguidores, uma vez que as plataformas só entregam as publicações a uma determinada porcentagem de seguidores.

Além de São Paulo ser o Estado mais populoso do país com mais de 44,4 milhões de habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as estratégias de comunicação usadas pela direita próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão causando mais tração nas redes sociais. Um exemplo disso: enquanto Bolsonaro ganha seguidores no Instagram, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), perde.

Tarcísio também é o governador mais buscado no Google entre os líderes estaduais no Brasil. Ele concentra 31% das procuras na plataforma, enquanto o 2º colocado, Romeu Zema, tem 11%.