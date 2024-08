Tarcísio elogia renegociação da dívida aprovada no Senado e diz que governo Lula foi parceiro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elogiou nesta quinta-feira (15), o projeto de renegociação de dívida dos Estados aprovado pelo Senado. Ele também disse que o governo federal, comandado por Luiz Inácio Lula da Silva, seu adversário político, foi parceiro no processo. O governador deu as declarações em entrevista à revista Exame, que ainda está em andamento. “O grande objetivo nosso foi alcançado na votação de ontem, que é justamente a diminuição dessa taxa de juros. O IPCA+4 que vai passar a ser IPCA+2”, disse ele. “Tentamos ontem fazer o IPCA+1, acabou ficando o IPCA+2, mas é melhor do que o IPCA+4, que é o que a gente tem hoje.”

“Isso vai proporcionar um fôlego financeiro da ordem de R$ 5,8 bilhões por ano para despesas de capital”, afirmou o governador de São Paulo. Ele também elogiou as contrapartidas do projeto. “Uma parcela desse valor tem que ser, por exemplo, investida na formação, na educação profissionalizante, no ensino técnico, e também na infraestrutura. Isso é interessante, uma parcela de juros eu vou poder converter em investimento”, declarou Tarcísio.

“O governo federal entendeu que precisava aliviar os Estados, e foi parceiro na tramitação desse projeto, isso é importante. Porque o governo federal também percebeu que se os Estados tiverem mais capacidade de investir a economia como um todo crescer”, disse o governador de São Paulo.

