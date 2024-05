Tarcísio empodera braço direito após extinguir pasta criada por Doria

Governo do Estado de São Paulo

1 de 1 Imagem colorida mostra Arthur Lima ao lado de Tarcísio – Metrópoles – Foto: Governo do Estado de São PauloSão Paulo — O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) transferiu para o seu braço direito no governo, o secretário da Casa Civil, Arthur Lima, as atribuições da recém extinta Secretaria de Relações Internacionais, pasta criada pelo ex-governador João Doria, em 2019.

Tarcísio demitiu o titular da pasta, Lucas Ferraz, na quinta-feira (23/5) e publicou nesta sexta-feira (24/5) um decreto no Diário Oficial extinguindo definitivamente a secretaria. A decisão de fechar a secretaria havia sido adiantada pela coluna de Igor Gadelha no Metrópoles.

Segundo o decreto, Arthur Lima (ao lado de Tarcísio na foto em destaque) ficou com as atribuições de planejamento, articulação e coordenação de ações para o estabelecimento de cooperação com governos nacionais, subnacionais e entidades internacionais, além de formular diretrizes para parcerias internacionais.

A Casa Civil herda o corpo de funcionários da antiga secretaria e Lima tem um prazo de 30 dias para determinar quais cargos e funções serão mantidos e quais serão extintos.

Contudo, atividades relacionadas à organização de eventos para atrair investidores estrangeiros foi repassada a outra pasta, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Jorge Lima, e devem ser tocados pela agência Investe SP.

A extinção da pasta já faz parte do pacote de redução dos custos da máquina pública anunciados nesta quinta por Tarcísio. Em um decreto publicado no Diário Oficial, o governador estabeleceu diretrizes para a elaboração de um projeto que batizou de “São Paulo na Direção Certa”, que determina a diminuição de gastos de custeio e estratégias para aumento de investimentos.

