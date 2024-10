“Tarcísio foi a grande figura dessa eleição”, diz Nunes na reta final

São Paulo – O prefeito da capital e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira (21/10) que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), seu principal aliado, foi “a grande figura dessas eleições” ao ajudá-lo nos momentos mais difíceis.

“O governador Tarcísio foi a grande figura dessas eleições. Porque, no momento em que eu caí um pouco nas pesquisas, lá por volta do dia 30 de agosto, foi quando o Tarcísio mais entrou na campanha”, disse Nunes, ao sair de um evento de campanha que reuniu 8 mil pessoas, segundo os organizadores, na Casa Verde, zona norte da capital.

“O Tarcísio, hoje, se destaca não só como um grande líder, mas como uma pessoa de caráter inigualável do ponto de vista de parceria, de correção, de estar junto. Porque a gente vê na política que, quando você enfrenta alguma adversidade, as pessoas se distanciam um pouco. E foi no momento em que tive uma adversidade que o Tarcísio mais se aproximou”, completou.

As declarações foram feitas a um grupo de jornalistas após o evento, que lotou um salão de convenções da região. O ato durou cerca de uma hora e contou com a participação de cabos eleitorais da campanha do prefeito e de vereadores eleitos e não eleitos, além de servidores públicos.

Nunes foi questionado sobre a participação de Jair Bolsonaro (PL), padrinho político de Tarcísio, em sua campanha. O ex-presidente manteve-se distante de Nunes no primeiro turno, apesar dos apelos de Tarcísio, mas fará um encontro público com Nunes nesta terça-feira (22/10), em uma churrascaria no Morumbi, zona oeste de São Paulo.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7 Nunes, missionário Valdemiro Santiago e Tarcísio Divulgação/Campanha Ricardo Nunes 2 de 7 Nunes com Michel Temer, seu correligionário Divulgação/Campanha Ricardo Nunes 3 de 7 Aliados de Nunes durante ato político Divulgação/Campanha Ricardo Nunes 4 de 7 Nunes durante palestra na Federação Israelita de SP Divulgação/Campanha Ricardo Nunes 5 de 7 Nunes em caminhada no Parque Santo Antônio, zona sul Divulgação/Campanha Ricardo Nunes 6 de 7 Nunes durante palestra para procuradores do município Divulgação/Campanha Ricardo Nunes 7 de 7 Nunes falando a profissionais da Educação Divulgação/Campanha Ricardo Nunes

O prefeito não fez nenhuma referência direta a Bolsonaro na resposta, exceto ao afirmar que seu apoio é “útil”. Contudo, ao elogiar a parceria com Tarcísio, o prefeito fez uma analogia militar, citando a patente de capitão — posto do ex-presidente como integrante da reserva do Exército.

“Você sabe que, numa guerra, é o capitão que põe o peito na frente e não deixa ninguém para trás, nenhum soldado para trás.”

Nunes foi questionado sobre como retribuiria o apoio de Tarcísio, mas o governador tomou a palavra e respondeu ele mesmo. “É fácil: trabalhando, entregando resultado”.