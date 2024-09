Tarcísio sobre agressão em debate: “Não dá mais para tolerar”

São Paulo — O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou em suas redes sociais sobre o soco no rosto que Nahuel Medina, produtor do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), desferiu em Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, ao fim do debate eleitoral promovido pelo Flow News na noite dessa segunda-feira (23/9).

Em uma publicação no Instagram, Tarcísio afirmou que “não dá mais pra tolerar o que está acontecendo nessa campanha”. Em seguida, questionou: “Onde está o respeito ao eleitor que todo candidato precisa ter? Cadê o respeito à democracia que quem quer ser gestor precisa mostrar?”.

“Aonde vamos parar com tanta baixaria. As pessoas querem acompanhar o debate de ideias, querem ouvir as propostas que vão melhorar a vida delas. Tudo isso é lamentável”, finalizou o governador.

A agressão (veja abaixo) ocorreu durante as considerações finais do debate. Faltando 40 segundos para o encerramento, Pablo Marçal iniciou uma série de provocações contra o atual prefeito e foi expulso do programa.

A confusão se deu após o influenciador ser duramente repreendido pelo mediador do debate, o jornalista Carlos Tramontina. Ele era o último candidato a fazer suas considerações finais e usou o tempo para chamar Nunes de “bananinha”, o que era proibido, segundo as regras, e dizer que o prefeito seria preso pela Polícia Federal.

Após a agressão, todos seguiram ao 16° Distrito Policial. O marqueteiro Duda Lima fez um boletim de ocorrência na madrugada desta terça-feira (24/9) e pediu uma medida protetiva contra Nahuel Medina.

Duda chegou à delegacia acompanhado de Nunes, mas não prestou depoimento de início. Segundo o prefeito, a delegada do caso achou melhor que o marqueteiro fosse primeiro ao hospital realizar exames, já que ele relatava mal-estar.

Já a equipe de Marçal também alega ter feito um BO contra o publicitário. O advogado Tassio Renam, coordenador jurídico da campanha de Marçal, acompanhou Medina.

Segundo Medina, Duda havia xingado Pablo e tentava passar “códigos” para Nunes. Ao filmar a situação, ainda segundo o produtor, o marqueteiro “foi com toda força” para cima dele, e o machucou por dentro da camisa. “Dá para ver o meu peito, está todo vermelho. Ele jogou para baixo o meu celular e aí, naquele momento, eu só me defendi instintivamente”, afirmou.

A versão contada pela equipe de Nunes é a de que houve um intervalo maior do que o relatado por Medina entre Duda mexer no celular do produtor e levar um soco. O marqueteiro, segundo os assessores do prefeito, teria sido atingido pelas costas.

Duda foi levado ao Hospital Albert Einstein, no Morumbi, também na zona sul, onde foi submetido a uma tomografia. Segundo a campanha, o exame neurológico não indicou maiores complicações, mas ele terá de ser submetido a exames oftalmológicos na manhã desta terça. À imprensa, Bialski disse que Duda levou seis pontos na região do supercílio no olho esquerdo e precisou fazer um curativo.

Duda retornou ao DP por volta das 3h acompanhado de uma assessora, que também prestou depoimento. Segundo Bialski, o caso foi registrado como lesão corporal leve já que o exame complementar ainda é aguardado.