Tarcísio vira garoto-propaganda em eleição no Norte do Brasil

Divulgação

1 de 1 Tarcísio de Freitas com Thiago Araújo – Foto: DivulgaçãoO governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), virou garoto-propaganda em uma eleição municipal que ocorrerá a mais de 3 mil quilômetros de distância da capital paulista.

A coluna flagrou pelas ruas e avenidas de Belém, no Pará, diversas propagandas de Thiago Araújo (Republicanos), candidato à prefeitura da capital paraense, ao lado de Tarcísio de Freitas.

1 de 3

Tarcísio de Freitas com Thiago Araújo

Divulgação

2 de 3

Governador Tarcísio de Freitas chega para participar de ato na Avenida Paulista

Isabella Finholdt/ Especial Metrópoles

3 de 3

Tarcísio e Nunes em campanha

Divulgação/Campanha Ricardo Nunes

A utilização de Tarcísio como garoto-propaganda contrasta com os padrinhos políticos dos outros candidatos a prefeito de Belém, que priorizam figuras de projeção local ou nacional.

A atual prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues (PSol), por exemplo, aposta em propagandas ao lado do presidente Lula. Já Igor Normando (MDB) explora sua ligação com o governador do estado, Hélder Barbalho (MDB).

Confira a página especial sobre as Eleições de 2024

A imagem de Tarcísio, entretanto, não tem conseguido colocar Thiago entre os líderes nas pesquisas. O candidato do Republicanos está em quarto lugar nos levantamentos, atrás de Igor, Edmilson e Éder Mauro (PL).