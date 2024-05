Tarcísio volta a negar que vai migrar ao PL de Bolsonaro

Governador já havia dito que não pretende sair do Republicanos; Valdemar Costa Neto afirma que a filiação sairia antes das eleições

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (dir.), é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (esq.) e um dos cotados para ser sucessor político do ex-presidente reprodução/X @tarcisiogdf – 21.mar.2024

PODER360 20.mai.2024 (segunda-feira) – 19h28



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou que migrará ao PL (Partido Liberal) neste momento. A negativa se dá depois de o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, dizer em entrevista ao jornal O Globo que o ex-ministro da Infraestrutura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que se filiaria em junho.

Na noite de domingo (19.mai), Valdemar declarou que recebeu a notícia do próprio Tarcísio durante um jantar com o líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), em São Paulo, na semana passada. Bolsonaro estava internado na época para tratar da erisipela e foi liberado na 6ª feira (17.mai).

Tarcísio vem sendo sondado pelo PL há alguns meses. O governador falou sobre o tema com Bolsonaro em fevereiro, durante a estada do ex-presidente no Palácio dos Bandeirantes para o ato na avenida Paulista.

Dias depois, o governador descartou mudar de partido e disse estar “bem” no Republicanos, sigla da qual é filiado desde 2022, ano em que disputou e ganhou as eleições para o Governo de São Paulo.

Tarcísio tem sido um dos nomes mais citados em pesquisas para suceder Bolsonaro, que está inelegível até 2028 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Também aparece entre os cotados a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher.