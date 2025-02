Tarifas da China sobre produtos americanos entram em vigor

As tarifas impostas pela China sobre produtos dos Estados Unidos começaram a ser aplicadas em 9 de fevereiro de 2025. Essa decisão foi uma reação à recente taxa de 10% que o governo americano implementou sobre as importações provenientes da China. Embora houvesse a esperança de que as duas potências econômicas pudessem chegar a um acordo, o presidente Donald Trump descartou a possibilidade de uma conversa telefônica com o líder chinês, Xi Jinping. Essa falta de diálogo pode agravar ainda mais as tensões comerciais entre os países.

As novas tarifas chinesas, que entraram em vigor à 0h01 no horário de Pequim, abrangem uma variedade de produtos. Entre as taxas, destaca-se a cobrança de 15% sobre gás liquefeito e carvão, além de 10% sobre itens como petróleo, máquinas agrícolas e veículos de grande porte.

