Tarifas de Trump fazem mais uma vítima: a Nvidia

Nos últimos dias, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou uma série de tarifas para o Canadá, México e China, que já estão abalando as relações econômicas entre os países. Quem pode sofrer com isso é a Nvidia, fornecedora global de chips semicondutores.

As ações da empresa caíram mais de 5% nesta segunda-feira (mas se recuperaram alguns pontos). Além das tarifas de Trump, a concorrência com a DeepSeek e possíveis restrições de exportação de chips para a China podem piorar a vida da Nvidia.

Tarifas de Trump pegaram investidores de surpresa (Imagem: mark reinstein / Shutterstock)

Tarifas de Donald Trump pegaram investidores de surpresa

No final de semana, Trump anunciou uma tarifa adicional de 10% sobre as importações chinesas e de 25% sobre as importações do México e Canadá. Os casos ainda estão se desdobrando, com o presidente tendo adiado a implementação da cobrança para o México. O Canadá também reagiu (saiba mais aqui).

Segundo o Futurism, os anúncios pegaram investidores de surpresa, já que a maioria não acreditava que Trump colocaria as tarifas em prática. Mercados asiáticos e europeus também sentiram a movimentação, com oscilação nas ações.

Tarifas devem impactar mercado de chips e IA (Imagem: Smileus/Shutterstock)

Nvidia pode sofrer as consequências

A Nvidia é uma das que não será beneficiada com as tarifas, inclusive tendo registrado queda nas ações nesta segunda-feira (03). A empresa estava se recuperando da queda anterior, causada pela ascensão da startup chinesa DeepSeek.

Para piorar a situação, senadores republicanos dos Estados Unidos já pediram restrições adicionais do governo Trump para controlar as exportações de chips para a China… chips que a Nvidia vende. O resultado pode ser uma queda nas vendas e na participação de mercado. O Olhar Digital reportou o caso aqui.

Outro problema é que a Nvidia vai produzir os poderosos chips Blackwell em uma instalação no México, para importação nos EUA. Com as tarifas aumentando, isso deve complicar ainda mais a vida da empresa.

Nvidia deve sofrer com novas restrições (Imagem: FilipArtLab/Shutterstock)

Mas Nvidia não é a única

Os Estados Unidos como um todo podem sofrer as consequências:

Especialistas já alertaram que o preço dos equipamentos para IA deve aumentar, enfraquecendo a demanda;

Além disso, o país é dependente de tecnologia externa, como os próprios chips da Nvidia fabricados no México;

Ou seja, por mais que as tarifas estejam em discussão, devem ter consequências inesperadas para os Estados Unidos e o setor de IA, possivelmente abrindo caminhos para que outros países tomem a dianteira.

