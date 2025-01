Tarifas de Trump podem subir preços de celulares, notebooks e IA

Os preços de notebooks e tablets podem ter um aumento de até 45% nos Estados Unidos, caso o governo Trump confirme a taxação sobre produtos importados da China. Consoles de videogames podem ficar 40% mais caros, enquanto os valores de smartphones ficam sujeitos a um aumento de 26%.

Os dados fazem parte de um relatório da Consumer Technology Association (CTA), divulgado em outubro do ano passado. A entidade avalia que a mudança pode reduzir o poder de compra dos americanos em US$ 90 bilhões (RS 533 bilhões).

O documento foi produzido durante a campanha eleitoral do republicano, que chegou a citar um novo imposto de 60% sobre produtos chineses. Ao tomar posse, no entanto, Trump anunciou que a taxa ficaria em torno de 25%, incluindo importações do México e Canadá.

Trump anunciou tarifas de 25% sobre produtos importados (Imagem: Jonah Elkowitz/Shutterstock)

“Se essas tarifas forem impostas, a reputação e a credibilidade dos EUA aos olhos do mundo se deteriorarão rapidamente, assim como a classificação de crédito do país — que já foi rebaixada em 2023. Muitos países, incluindo nossos amigos e aliados, retaliarão com suas próprias restrições comerciais contra as exportações dos EUA”, diz Gary Shapiro, CEO da CTA.

A China responde por 78% da produção de smartphones, 87% dos consoles de videogame e 79% dos notebooks importados pelos EUA, de acordo com o relatório. Cerca de um quarto das importações chinesas eram produtos eletrônicos.

O México ocupa a segunda posição: cerca de 18% do total de importações de eletrônicos sai do país vizinho. A movimentação passou de US$ 86 bilhões (R$ 510 bilhões) em 2019 para US$ 103 bilhões (R$ 610 bilhões) em 2023.

Os riscos para o setor de IA

O aumento da tarifa também pode impor novos desafios a empresas de inteligência artificial (IA), que tem se expandido para o México para atender o mercado americano.

Um exemplo é a Foxconn — maior fabricante de computadores e de componentes eletrônicos no mundo — que está construindo uma fábrica em Guadalajara para montar os servidores de IA da Nvidia, como destaca reportagem da CNBC.

Tarifas podem encarecer componentes de data centers de IA (Imagem: wellesenterprises/iStock)

Logo após a vitória eleitoral de Trump, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, foi questionado sobre o potencial impacto das tarifas. “Seja qual for a decisão da nova administração, nós, é claro, apoiaremos a administração, e esse é nosso maior mandato. E então, depois disso, faremos o melhor que pudermos e como sempre fazemos”, disse Huang na época.

As fabricantes chinesas de eletrônicos Lenovo e Hisense também anunciaram recentemente que pretendem construir fábricas no México, segundo a reportagem. As tarifas podem impactar principalmente peças de comunicação, armazenamento e gerenciamento de energia para a construção de data centers de IA.

Desde que Trump ameaçou elevar os impostos, os valores de componentes eletrônicos tiveram uma alta de 6% no quarto trimestre de 2024, de acordo com o índice de preços da Supplyframe.

