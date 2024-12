‘Tatuzão’ abriu cratera em obra de estação do Metrô, diz Prefeitura de São Paulo

Um incidente de solapamento do solo foi registrado no canteiro de obras da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo no dia 12 de dezembro de 2024. A causa do problema foi a passagem do tatuzão, uma máquina tuneladora, que resultou na formação de uma cratera na futura estação Bela Vista, localizada na área central da cidade. “Durante a vistoria, foi constatado solapamento parcial do solo devido a passagem do tatuzão. Não houve vítimas. Os agentes também vistoriaram o imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, 664, e não foi identificado risco da estrutura”, disse, em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

A LinhaUni, concessionária responsável pela obra, não informou quando que o buraco deverá ser fechado. Em nota, a empresa disse que as causas ainda são investigadas e alega o problema não gerou danos à terceiros. “De acordo com o plano de contingência do projeto, toda a área estava isolada e o imóvel afetado já se encontrava também isolado e escorado para mitigar eventuais outros danos. A empresa está investigando as razões da intercorrência, mas esclarece que a situação está estabilizada. O cronograma de obras não foi afetado e tanto o túnel quanto a tuneladora não foram impactados”.

A Linha 6-Laranja, que está em construção, contará com um total de 15 estações, conectando a região de Brasilândia até São Joaquim. A entrega da primeira fase do projeto está prevista para outubro de 2027, embora haja a possibilidade de que a conclusão total seja adiada para 2028 devido a atrasos já enfrentados.

Este evento marca o terceiro acidente relacionado à construção da Linha 6-Laranja. Os dois incidentes anteriores ocorreram em 1º de fevereiro de 2022, quando houve um desmoronamento na Marginal do Tietê, e em 20 de maio de 2024, quando uma cratera se abriu na Freguesia do Ó.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

