Taxa de desemprego cai para 6,4% no terceiro trimestre, aponta IBGE

A taxa de desemprego no Brasil apresentou uma queda significativa, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (22) pelo IBGE, com sete estados registrando reduções entre o segundo e o terceiro trimestre deste ano. Os estados que se destacaram foram Bahia, que passou de 11,1% para 9,7%, e Rondônia, que viu sua taxa cair de 3,3% para 2,1%. Outras reduções ocorreram no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto as demais 20 unidades da Federação mantiveram suas taxas estáveis.

No período de julho a setembro, a média nacional de desocupação caiu para 6,4%, uma diminuição em relação aos 6,9% registrados nos três meses anteriores. Este resultado marca a menor taxa de desemprego para o terceiro trimestre desde o início da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que começou em 2012, refletindo uma tendência positiva no mercado de trabalho.

Especialistas acreditam que a recuperação econômica, que superou as expectativas para este ano, tem sido um fator crucial para a melhoria nas taxas de emprego. As projeções indicam que a taxa de desocupação pode ficar abaixo de 6,3% até o final de 2024, impulsionada pela criação de novas vagas, especialmente no setor de comércio, que tende a se aquecer no final do ano.

Embora o desempenho do mercado de trabalho seja um indicativo positivo para o consumo e o crescimento econômico, a alta na demanda pode trazer desafios, como a pressão sobre os preços e a inflação. Assim, o cenário atual apresenta tanto oportunidades quanto riscos que precisam ser monitorados de perto.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira